Corredores públicos buscan modernizarse

GUADALAJARA, Jalisco.- En el marco de la 32 Convención Nacional de Corredores Públicos celebrada en Puerto Vallarta, se destacó la necesidad urgente de que el sector se adapte a los avances tecnológicos sin perder la cercanía humana con la ciudadanía.

"No debemos perder la visión social y la cercanía con las personas. No debemos pensar que, porque el desarrollo tecnológico nos está marcando una pauta, vamos a deshumanizar el servicio, al contrario. Creo que tenemos que buscar la manera para coordinar que fluya de manera adecuada, sin perder el toque de la buena asesoría", enfatizó Eduardo Manuel Ruiz Orozco Pérez, Presidente del Colegio Nacional de la Correduría Pública Mexicana.

Con este llamado, el sector reafirma su compromiso social, insistiendo en que la tecnología sea una herramienta para ampliar el acceso y la calidad de sus servicios, especialmente para quienes no cuentan con acceso a internet o dispositivos digitales.

En relación con los avances legislativos, Ruiz Orozco Pérez informó que están cerca de lograr la aprobación para que los corredores públicos recuperen funciones fundamentales, como ser fedatarios en materia agraria.

Además, se anunció la firma de un convenio entre la Red de Abogadas en México y el Colegio Nacional de Correduría Pública, para promover la inclusión y fortalecer la participación de la mujer en el sector.

Andrea Genoveva Solano Rendón, titular de la Unidad de Normativa de la Secretaría de Economía, reconoció la labor indispensable de los corredores públicos como agentes clave para el desarrollo económico.

"Desde aquí impulsamos la economía nacional, el acceso al financiamiento y la generación de confianza, consolidando a las y los corredores públicos como agentes clave del desarrollo económico y social", dijo.

El sector de corredores públicos en México se consolida como un pilar fundamental para el desarrollo económico y empresarial durante 2025. Actualmente, existen cerca de 450 corredores públicos en el país, y en Jalisco alrededor de 85. Su labor como asesores, valuadores y fedatarios públicos facilita la inversión, la formalización de negocios y ofrece seguridad jurídica en un entorno económico dinámico. Además, se promueven programas continuos de capacitación y actualización para fortalecer sus funciones y responder a las demandas actuales del sector empresarial y social.