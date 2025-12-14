Inflación se acelera a 3,80% y presiona la economía mexicana

MÉXICO.- El aumento de los precios cobra un nuevo impulso en México. Al finalizar noviembre, la inflación volvió a acelerarse y se ubicó en un 3,80% a tasa anual, de acuerdo con el último reporte publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Al término de la segunda quincena de noviembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) muestra un incremento del 0,66% respecto al mes de octubre de este año.

El resultado vuelve a ubicarse por encima de las previsiones de los analistas financieros. El último informe de expectativas de Citi entre 31 instituciones financieras vaticinaba que la inflación no superaría el 3,79% al finalizar el mes.

Aunque se trata de décimas porcentuales, el comportamiento de la inflación sigue determinando el futuro de la economía mexicana en el corto y mediano plazo.

La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,43% al finalizar el mes de noviembre, lo que refleja una tendencia negativa en la dinámica de los precios en el país.

Las mercancías muestran un incremento a tasa anual del 4,43%, mientras que los servicios se elevaron un 4,49% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, tuvo un alza de 2,28% en el último mes y un incremento a tasa anual de 1,73%. Los alimentos y bebidas cosecharon un aumento anual del 5,07%.

Por su parte, el precio de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron un 2,97% al finalizar noviembre y un 2,40% en el indicador anual.

El costo de la energía eléctrica fue uno de los insumos con mayor incidencia en el repunte de la inflación.

En noviembre, la electricidad reportó un alza mensual de 20,70% debido a la conclusión del periodo de subsidio del programa de tarifas de la temporada de verano en 11 ciudades del país.

Los productos que muestran mayores incrementos en noviembre son el chile serrano con un 24,76% en el mes, el jitomate, uno de los productos base para la alimentación de los mexicanos, con un alza de 14,34 y los servicios profesionales con un 10,93%.

Se espera que el Banco de México (Banxico) realice un recorte de 25 puntos base a los tipos de interés de referencia para iniciar 2026 con una tasa de interés del 7%.

En su último informe trimestral, el banco central mexicano indicó que el lento crecimiento de la economía, proyectado en 0,3% al terminar el año, contribuiría a que los precios puedan bajar en el corto y mediano plazo.