Ventas de casas en EU subieron en noviembre

ESTADOS UNIDOS.- Las ventas de viviendas previamente ocupadas en Estados Unidos aumentaron en noviembre con respecto al mes anterior, pero se desaceleraron en comparación con el año anterior por primera vez desde mayo, a pesar de que las tasas hipotecarias promedio a largo plazo se mantuvieron cerca de su punto más bajo del año.

Las ventas de viviendas existentes aumentaron un 0,5% el mes pasado desde octubre a una tasa anual ajustada estacionalmente de 4,13 millones de unidades, informó el viernes la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios.

Las ventas cayeron un 1% en comparación con noviembre del año pasado. La última cifra de ventas se situó ligeramente por debajo del ritmo de 4,14 millones que los economistas esperaban, según FactSet.

Durante los primeros 11 meses de este año, las ventas de viviendas han disminuido un 0,5% en comparación con el mismo período del año pasado.

"Es posible que en 2025, a menos que las cifras de diciembre realmente mejoren, estemos técnicamente ligeramente por debajo de hace un año", declaró Lawrence Yun, economista jefe de la asociación.

A pesar de las ventas lentas, los precios de las viviendas continuaron subiendo el mes pasado. El precio de venta medio nacional aumentó un 1,2% en noviembre en comparación con el año anterior, alcanzando los 409.200 dólares, un máximo histórico para cualquier noviembre en los datos que se remontan a 1999.

Los precios de las viviendas han aumentado de forma anual durante 29 meses consecutivos, incluso cuando el mercado inmobiliario ha estado sumido en una recesión que comenzó en 2022 cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde mínimos históricos. Las ventas de viviendas previamente ocupadas cayeron el año pasado a su nivel más bajo en casi 30 años.

Las ventas se han mantenido en torno a un ritmo anual de cuatro millones desde 2023. Esto está muy por debajo del ritmo anual de 5,2 millones que históricamente ha sido la norma.

Las ventas de viviendas recibieron un impulso este otoño cuando la tasa promedio de una hipoteca a 30 años disminuyó a finales de octubre al 6,17%, el nivel más bajo en más de un año.

Aun así, la asequibilidad sigue siendo un desafío para muchos aspirantes a propietarios, especialmente para los compradores primerizos que no tienen capital de una vivienda existente para destinar a la compra de una nueva. La incertidumbre sobre la economía y el mercado laboral también mantiene a muchos posibles compradores al margen.

La escasez de viviendas en venta, especialmente en el segmento más asequible del mercado, sigue afectando especialmente a los compradores primerizos. Representaron el 30% de las ventas de viviendas el mes pasado. Históricamente, constituían el 40% de las ventas de viviendas.

Una encuesta anual de compradores de viviendas realizada por la asociación inmobiliaria mostró que los compradores primerizos representaron un mínimo histórico del 21% de las compras de viviendas entre julio de 2024 y junio de 2025, mientras que la edad promedio de dichos compradores aumentó a un récord de 40 años.

Las viviendas compradas el mes pasado probablemente se pusieron bajo contrato en septiembre y octubre, cuando la tasa promedio de una hipoteca a 30 años osciló entre el 6,5% y el 6,17%, según Freddie Mac. Las tasas hipotecarias se han mantenido en su mayoría cerca de su mínimo de octubre en las últimas semanas.

Los compradores de viviendas que pueden comprar a las tasas hipotecarias actuales se beneficiaron de una selección más amplia de propiedades en el mercado el mes pasado que hace un año, aunque el número de viviendas en venta en noviembre disminuyó con respecto al mes anterior.

Había 1,43 millones de viviendas sin vender al final del mes pasado, un 5,9% menos que en octubre y un 7,5% más que en noviembre del año pasado, según la asociación.

La última instantánea del inventario sigue estando muy por debajo de las aproximadamente dos millones de viviendas en venta que era típico antes de la pandemia de COVID-19.

El inventario de fin de mes de noviembre se traduce en un suministro de 4,2 meses al ritmo de ventas actual. Tradicionalmente, un suministro de cinco a seis meses se considera un mercado equilibrado entre compradores y vendedores.