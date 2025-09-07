Endurecen auditorías a maquilas en Nuevo León

MONTERREY, NL.- Debido al alza en el flujo de comercio exterior, el Gobierno federal está endureciendo las auditorías a las empresas con programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicio de Exportación) del Estado, por lo que éstas deben fortalecer su capacitación para evitar errores que lleven a requerimientos y/o cancelaciones, advirtieron expertos.

Por ejemplo, Víctor Hugo Vázquez Pola, socio director del Despacho Vázquez Pola Consultores, señaló que una certificación en materia de IVA o IEPS tiene una cantidad importante de requisitos y obligaciones que hay que cumplir, pues en caso de no hacerlo, la empresa pudiera recibir un requerimiento o cancelación.

Por ello, dijo que hoy más que nunca las empresas necesitan tener un control más profundo porque no sólo se han elevado las fiscalizaciones, sino que las autoridades cada vez revisan más cosas, en un entorno en el que hay más disposiciones que cumplir.

"Ha subido mucho la cantidad de auditorías y esto lleva a que las empresas tienen que estar en pleno cumplimiento; se amplió el comercio exterior, hay más disposiciones, hay más cosas que cumplir y las auditorías también tienen un abanico más amplio", refirió.

Durante el Congreso Perspectivas Aduaneras, Vázquez Pola refirió que otro reto que enfrentan las empresas es el tiempo para obtener la devolución del IVA, que supera los 40 días que indica la ley, ya sea porque la solicitud va incompleta o porque la autoridad está llevando muchas auditorías y no tiene la capacidad ni el personal para resolver a tiempo.