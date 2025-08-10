Evalúa AT&T vender en México

CIUDAD DE MÉXICO.- La empresa de telecomunicaciones estadounidense AT&T estaría analizando con asesores la venta de su unidad en México, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, reportó Bloomberg este jueves. La compañía, cuya sede se ubica en Dallas, busca más de 2 mil millones de dólares por el negocio, según personas que pidieron no ser identificadas debido a la confidencialidad de la información.