México no comparte fallo contra empresa de servicios

Las secretarías de Economía y del Trabajo aseguraron que no comparten el fallo del panel que revisó el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida en Instalaciones Específicas que se constituyó bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra una empresa de servicios.

El gobierno mexicano dijo que considera que las acciones gubernamentales que llevaron a cabo "se ajustaron a lo dispuesto en la legislación nacional, en los compromisos internacionales asumidos por el país y en el principio de buena fe".

"Asimismo, el Gobierno de México observa con preocupación que el análisis del Panel no analizó todos los argumentos presentados por México incluyendo una objeción jurisdiccional; introdujo argumentos no planteados por las partes; y no abordó de manera integral ciertos elementos fundamentales, como la asignación de la carga de la prueba conforme a las Reglas de Procedimiento, la interpretación del Tratado conforme a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, la valoración de los resultados de la revisión interna realizada por la STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la pertinencia de las medidas de reparación realizadas, entre otros".

Lo anterior es con respecto al panel del mecanismo laboral bajo el T-MEC contra la firma de Atento Servicios por una supuesta denegación de derechos a los trabajadores de las instalaciones de Pachuca I e Interplaza.

Las dependencias afirmaron que el Gobierno de México mantiene el compromiso con el respeto y cumplimiento de los derechos de las personas trabajadoras mexicanas, conforme al marco jurídico nacional y en coordinación con las autoridades competentes.