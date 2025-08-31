Cancela EU 679 mdd para proyectos eólicos marinos

WASHINGTON, EU.- El Departamento de Transporte de Estados Unidos canceló este viernes 679 millones de dólares en fondos federales para una docena de proyectos eólicos marinos, el último ataque en la campaña del Presidente Donald Trump para eliminar esta forma de energía limpia en el país, informó CNBC.

"Los proyectos eólicos, que desperdician recursos, están utilizando recursos que, de otro modo, podrían destinarse a revitalizar la industria marítima estadounidense", declaró el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, en un comunicado.

Los fondos se reutilizarán para modernizar puertos y otras infraestructuras en Estados Unidos siempre que sea posible, según el departamento.

La industria eólica ha estado en la mira de Trump desde su primer día en el cargo, pero su administración ha intensificado sus ataques en los últimos días.

La semana pasada, el Departamento del Interior ordenó a la danesa Orsted que detuviera las obras del proyecto Revolution Wind frente a la costa de Nueva Inglaterra. El proyecto, que cuenta con todos los permisos, está completado en un 80%.

Las acciones de Orsted cayeron a un mínimo histórico el lunes tras el paro laboral.

Trump dijo la semana pasada que su administración no aprobará proyectos solares o eólicos en Estados Unidos.

Los ejecutivos de energías renovables advierten que la campaña del Presidente contra las energías renovables conducirá a un aumento en los precios de la energía.