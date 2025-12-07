Deben países del T-MEC frenar acero asiático

CIUDAD DE MÉXICO.- En lugar de imponer aranceles de 50% al acero de México y Canadá, Estados Unidos debe acordar en conjunto con sus socios medidas para frenar la entrada de metales de Asia.

Así lo dijo el director general de Alambres, Filiales y Servicios Operativos de Grupo Deacero, Raúl Gutiérrez Durán, durante una entrevista con EL UNIVERSAL.

A casi nueve meses de que se impusieron tasas de 25% al acero y a medio año de que subieron a 50%, la industria siderúrgica mexicana perdió competitividad en Norteamérica, indicó.

"Hay productos de acero con margen negativo o cero y es imposible competir así, nos sacan del juego", afirmó.

Confía en que el distintivo Hecho en México, que les entregó el gobierno hace unos días, les dará "legitimidad como empresas que cumplen con el contenido nacional".

Reconoció que el distintivo es importante para mostrar que la empresa sí usa contenido nacional en sus productos, pero falta más trabajo ya que el sello debe venir acompañado con leyes y reglas claras.

Además de los aranceles, destacó que las nuevas políticas estadounidenses no permiten competir, porque se restringen las licitaciones a empresas americanas, bajo el programa "Buy America".

Desde su punto de vista, la imposición de aranceles y las acusaciones de Estados Unidos contra México se pueden contrarrestar mostrando las cifras reales de lo que sucede, dado que México compra más acero que el que Estados Unidos vende.

"No podemos seguir peleando con los equivocados, no está aquí la pelea, se tienen que tomar acciones conjuntas para demostrar que somos amigos complementarios y que así somos más fuertes. Si trabajamos en acciones contra los países que le hacen más daño al mercado de la región podríamos sustituir importaciones".

En su opinión, debe asegurarse que haya un verdadero contenido nacional en los productos siderúrgicos, lo que puede volver obligatorio que el acero utilizado sea fundido y colado en la región.

Falta que se ajusten las reglas debido a que no es lo mismo que el acero se produzca en América del Norte, a que se tome como contenido regional el ajustar un tornillo, porque esa acción genera poco valor agregado, indicó Gutiérrez Durán.

"Esto se tiene que poner claramente en leyes y reglas para que se cierre la pinza o sea se dé la estocada final a la triangulación y entrada de productos acereros de importación, sobre todo de países asiáticos".

Hoy se triangula el acero de Vietnam y Malasia, por países como Nueva Zelanda y Japón, lo que afecta a Norteamérica, señaló.

Actualmente entran al país artículos terminados como parrillas o asadores, pero se ensambló en Asia y pasan a México, lo que vuelve necesario detectar certificados de molino falso que dañan a la industria nacional, ya que son artículos asiáticos, concluyó el empresario.