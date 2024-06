Piden ciencia para el maíz

Ciudad de México

La demanda de alimentos en México y el mundo requiere de nuevos modelos de producción, por lo que el próximo Gobierno de Claudia Sheinbaum debe evaluar e instaurar con ciencia y no ideología las políticas públicas sobre alimentos genéticamente modificados, consideró el Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

En la presentación de parte de su gabinete, la virtual Presidenta electa, Claudia Sheinbaum aseguró que Julio Berdegué, próximo secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, mantendrá las restricciones a los alimentos transgénicos, como el maíz.

POLÍTICA PROHIBICiONISTA

Para Luis Fernando Haro, director general del CNA, de mantener una política prohibicionista sobre los alimentos genéticamente modificados, el resultado del panel de controversia con Estados Unidos sería un posible cambio en la política pública sobre el maíz.

"Nosotros siempre hemos señalado que las decisiones no sean basadas en ideologías, que no tienen un sustento científico, y en el caso de los maíces transgénicos, creo que es una discusión en un terreno internacional, en el panel con Estados Unidos.

"Nosotros no lo ponemos como un tema primordial, siempre y cuando no se prohíba la importación de maíces transgénico para consumo pecuario y agroindustria", señaló Haro.

INSTALAN LINEAMIENTOS

Desde 2005, la Ley de Bioseguridad Organismos Genéticamente Modificados instaló lineamientos para la siembra y consumo de productos de este tipo, mientras que en 2009 se restringió la siembra del maíz alterado a determinado tipo de permiso. En este sexenio se prohibió el empleo para la masa y tortilla del maíz transgénicos.

"Hemos dicho que México, en maíz blanco, somos autosuficientes, y lo que está establecido en el decreto, establecido actualmente, es que no se va a prohibir la importación de maíces transgénicos que sean para consumo animal o agroindustria", afirmó Haro.

Recordó el que reto a nivel mundial es proporcionar suficientes alimentos ante el incremento de la demanda.

CRECERÁ LA POBLACIÓN

- La previsión es que hacia 2050 habrá 10 mil millones de habitantes a nivel global, por lo que la producción de alimentos tendrá que aumentar 60 por ciento.

- En una entrevista concedida a Reforma, previo a su nombramiento, Julio Berdegué, futuro titular de la Secretaría de Agricultura, reconoció que las afectaciones por el cambio climático suponen un reto para la producción nacional de maíz.

- “Hemos perdido las cosechas de maíz, y ese es un problema muy grande, porque no es coyuntural. Lamentablemente, el cambio climático va a hacer que este tipo de situaciones se repitan en el tiempo, esperamos que no con esta gravedad, pero no vamos a volver a la época en que uno tenía las presas llenas todo el tiempo, eso no va a pasar más", advirtió el virtual titular de Sader.