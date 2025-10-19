Apuestan más financieras digitales por las remesas

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el mayor interés de la población mexicana por enviar remesas desde Estados Unidos (EU) por canales digitales, más empresas están desarrollando productos para crecer el mercado en el país.

En ese entorno, la Sociedad Financiera Popular (Sofipo) Stori anunció una nueva funcionalidad para recibir dinero desde Estados Unidos, en alianza con la fintech Félix Pago, especializada en envíos a través de WhatsApp.

De acuerdo con la firma, el servicio permitirá que sus usuarios reciban transferencias instantáneas, seguras y sin costo, directamente en su cuenta de forma 100% digital.

Explicó que el proceso de envío se inicia desde WhatsApp, donde el remitente recibe un enlace generado por el beneficiario y Félix Pago procesa la transacción, convirtiendo los dólares en pesos mexicanos.

La empresa mexicana explicó que los envíos estarán limitados a mil dólares diarios y hasta 4 mil 999 dólares mensuales, con total transparencia en el tipo de cambio.

De acuerdo con Stori, el objetivo es dar control financiero a los receptores en México, especialmente en zonas donde el acceso a servicios bancarios sigue siendo limitado.

Datos del Banco de México, en 2024 las remesas superaron los 64 mil millones de dólares, lo que convierte a este sector en uno de los pilares económicos del país. Este flujo constante de dinero ha despertado el interés de múltiples fintechs y bancos digitales que buscan captar usuarios mediante productos simples y sin comisiones.