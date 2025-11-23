Juguetes con IA no son seguros para los niños

ESTADOS UNIDOS.- Son adorables, incluso tiernos, y prometen aprendizaje y compañía, pero los juguetes de inteligencia artificial no son seguros para los niños, según grupos defensores de niños y consumidores que instan a los padres a no comprarlos durante la temporada navideña.

Estos juguetes, comercializados para niños desde los 2 años, generalmente funcionan con modelos de IA que ya han demostrado ser perjudiciales para niños y adolescentes, como el ChatGPT de OpenAI, según un aviso publicado el jueves por el grupo de defensor de menores Fairplay y firmado por más de 150 organizaciones y expertos individuales, como psiquiatras infantiles y educadores.

"Los graves daños que los chatbots de IA han infligido a los niños están bien documentados, incluyendo el fomento del uso obsesivo, mantener conversaciones sexuales explícitas y alentar comportamientos inseguros, violencia contra otros y autolesiones", alertó Fairplay.

Los juguetes de IA, fabricados por empresas como Curio Interactive y Keyi Technologies, a menudo se comercializan como educativos, pero Fairplay dice que pueden desplazar actividades importantes de creatividad y aprendizaje. Prometen amistad, pero interrumpen las relaciones y la resiliencia de los niños, dijo el grupo.

"Lo que es diferente en los niños pequeños es que sus cerebros están siendo configurados por primera vez y, desde el punto de vista del desarrollo, es natural que sean confiados, que busquen relaciones con personajes amables y amistosos", explicó Rachel Franz, directora del Programa Young Children Thrive Offline de Fairplay. Debido a esto, agregó, la confianza que los niños pequeños depositan en estos juguetes puede exacerbar los tipos de daños que los niños mayores ya están experimentando con los chatbots de IA.

Un informe separado el jueves de Common Sense Media y psiquiatras de la facultad de medicina de la Universidad de Stanford advirtió a los adolescentes sobre el uso de chatbots populares como terapeutas.

Fairplay, una organización de 25 años anteriormente conocida como la Campaña por una Infancia Libre de Comerciales, ha advertido sobre los juguetes de IA durante años. Pero antes no eran tan avanzados como hoy. Hace una década, durante una moda emergente de juguetes conectados a internet y reconocimiento de voz de IA, el grupo ayudó a liderar una reacción contra la muñeca Hello Barbie parlante de Mattel, que, según ellos, grababa y analizaba las conversaciones de los niños.