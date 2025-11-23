Define AICM objetivos del periodo 2025-2030

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) publicó su Programa Institucional para el periodo 2025-2030, en donde destaca como objetivos mejorar la experiencia de usuarios; impulsar el desarrollo sostenible de la red aeroportuaria; incrementar la seguridad; modernizar la infraestructura, entre otras. El programa se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado viernes y destaca que los factores que limitan el buen desempeño financiero del AICM está la concentración de aerolíneas en destinos de alta densidad..