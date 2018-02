Emprenden demanda contra farmacéuticas

Condado Webb.- En busca de demandar a compañías farmacéuticas que contribuyen a las adicciones por la venta y distribución de medicamentos con opio, el cabildo decidió contratar los servicios de dos reconocidos abogados especialistas en esos casos.

El regidor Roberto Balli puso la propuesta en la agenda para determinar si era conveniente unirse a una demanda estatal en contra de dichas empresas, acusadas de producir medicinas que causan adicciones y muertes.

Luego de revisar las calificaciones de la firma de abogados de Paul Sáenz y Luis Vera, las autoridades municipales aprobaron contratarlos para incluir a Laredo en la demanda, llevándose un 25 por ciento de lo que se logre ganar.

Cabe mencionar que también el gobierno del condado decidió unirse a este movimiento legal para demandar a las grandes compañías de la industria farmacéutica por producir medicamentos que contienen opio y causan adicciones.

Entre dichas compañías se encuentran Purdue Pharma L.P., Teva Pharmaceuticals USA Inc., Cephalon Inc., Johnson and Johnson, Janssen Pharmaceutical Company, Allergan PLC y Actavis PLC. También se nombró a otras que elaboran productos de opio como Endo Pharmaceuticals, Cardinal Health Inc., McKesson Corporation y Amerisource Bergen Corporation, entre las más conocidas en este ramo.

La demanda estatal incluirá a todos los condados y municipios interesados en ser parte del movimiento legal que busca frenar la producción de medicamentos con alto contenido de opio, en un esfuerzo por detener la grave epidemia de adicciones que se tiene en el estado. El problema es tan grave que sólo en 2015 se reportaron más de 33 mil fallecimientos de personas como consecuencia.

Los estudios indican además que un 38 por ciento de las personas adictas a los medicamentos utilizan pastillas para combatir el dolor como la forma preferida para drogarse.

Las drogas más comunes que usan son el Hydrocone, el Oxycodone, el Fentanyl y el Oxymorphone.