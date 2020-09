Emprende caravana de protesta hasta la Conagua de Monterrey

Al no haber respuesta de la Comisión Nacional del Agua, la mañana de este jueves directivos y agricultores que forman parte de los módulos, así como de la Sociedad de Responsabilidad Limitada Amistad Falcón, partieron en caravana ahora con rumbo a la Conagua en Monterrey Nuevo León en donde demandarán nuevamente se respeten sus derechos y el reparto equitativo del agua de la cuenca.

El punto de reunión la mañana de este jueves fue sobre uno de los costados de la Unidad Deportiva las Liebres, en donde el contingente antes de partir declaró a los medios de comunicación que no se rendirán, y que seguirán luchando y exigiendo sus derechos que le conciernen sobre el reparto del agua de la cuenca.

"Queremos que se respeten nuestros derechos y el tratado de la cuentea, que haya equidad, que se respete la ley, porque ni la Conagua nos contempla como parte de la cuenca, pues a excepción de un milagro estamos contemplando que no habrá agua para el distrito 025, lo que sería un grave desastre para la economía local y de la región del Estado", coinciden en señalar los presidentes de los módulos.

Adelantaron que se trata de una manifestación pacífica en la sede regional de la Conagua en la que no les queda de otra más que no claudicar y exigir lo que por ley y el tratado de 1944 les corresponde que no se está cumpliendo cabalmente.