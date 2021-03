Empoderada por el cine

Robin Wright aceptó participar en el proyecto de cortometrajes Together Now, en el que intervienen la mexicana Patricia Riggen y la argentina Lucía Puenzo, por ser una aventura que resalta a mujeres fuertes, resilientes y empoderadas.

"Estoy muy orgullosa de poder participar en proyectos que le dan visibilidad a las mujeres de diversos ámbitos y con tantas perspectivas de vida tan distintas. Eso enriquece nuestra visión del mundo hoy en día", dijo Wright recientemente.

ES INSPIRADOR

Together Now busca inspirar y empoderar al género femenino suma también a la polaca Malgorzata Szumowska, la brasileña Kátia Lund, la estadounidense Catherine Hardwicke, la italiana Maria Sole Tognazzi y la india Leena Yadav.

Y como actrices, a Cara Delevingne, Freida Pinto, Eva Longoria y Marcia Gay Harden, entre otras.

Internacionalmente laureada por su trabajo como Claire Underwood en la serie House of Cards, Wright, de 54 años, mencionó precisamente a este teleserie de Netflix como su principal impulsora para animarse a dirigir su primera película, Land, exhibida en el pasado Festival de Cine de Sundance.

"Tenía la idea de hacer un filme, pero le daba muchas vueltas, no sabía cómo echarme a andar en el camino, y el principal motor fue que en House of Cards no sólo hice a Claire, sino que dirigí diez episodios en distintas temporadas, y me animó mucho.

"Colaboré con gente extraordinaria, de quien aprendí. Ahí descubrí esta pasión por estar detrás de la cámara y ofrecer mi propia visión y una historia. Llegó Land y no pude resistirme", manifestó la postulada al Emmy por su trabajo y también poseedora del Globo de Oro.

HISTORIA DE RESISTENCIA

De acuerdo con su propia descripción, Land es una historia de resistencia, supervivencia y, sobre de todo, de reconciliación personal.

"Es una mujer atormentada por un tremendo suceso trágico en su vida, por una pérdida que a cualquier persona volvería loca. Decide poner distancia y se va a otro lugar para buscarse a sí misma y cuestionarse todo.

"Esta búsqueda personal me parece muy significativa hoy que vivimos llenos de miedos por este encierro y que hay mucho enojo y frustración. Fue un proceso muy aleccionador y catalizador".

Land, estrenada en EU en febrero (ha sumado sólo 2.3 millones de dólares en taquilla) cuenta con la participación coestelar del mexicano Demian Bichir y fue rodada en Calgary, Canadá.

"Desde lo conocí (a Bichir) me encantó su vibra y esa esencia tan transparente que tiene. Supe que era ideal para el personaje de Miguel y lo hizo de forma extraordinaria. Es un gran actor y una gran persona", sostuvo.

Conócela: Robin Gayle Wright

Nació en Fort Worth, Texas

Ha estado casada con Clement Giraudet, Sean Penn y Dane Witherspoon.

Tiene dos hijos: Dylan y Hopper Penn

Uno de sus papeles iniciales fue en Forrest Gump, donde encarna al gran amor del protagonista.

Las nuevas generaciones la conocen por Beowulf, House of Cards y Mujer Maravilla.