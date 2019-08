Empodera a mujeres

Ciudad de México

Una mujer fuerte, empoderada y con muchas ganas de salir adelante en la vida es como podría definirse la personalidad de Leo, el nuevo personaje que encarnará Maya Zapata en la película La Nave.

"Leo es una mujer que termina convirtiéndose en una coach de vida sin querer serlo, es un personaje al que le tengo mucho cariño", aseguró la actriz en entrevista.

BUEN TEMA

"Hace muchos años que no hacía una película porque no encontraba un tema que me gustara y creo que esta cinta habla de un tema precioso, que es cómo nos reinventarnos para encontrar nuestro potencial".

A tres años de haber participado en Sin Muertos No Hay Carnaval, la actriz regresó al cine con un proyecto más ambicioso y con el que espera cambiar cómo el género femenino es percibido en la sociedad.

"En su momento hablé de las mujeres adoloridas y de aquellas cosas que no se decían, pero me di cuenta que hablar de las mujeres del lado del dolor sumaba a ponernos en un lugar de víctimas.

"Entendí que nos cuesta tanto trabajo salir de ese espacio y opté mejor por contar cosas desde otra perspectiva, de la superación, por ejemplo", puntualizó.

GRAN ELENCO

La Nave, dirigida por Batán Silva (El Viaje de la Nonna), también cuenta con la participación de actores como Pablo Cruz, Rodrigo Murray, Héctor Jiménez, entre otros. Se espera que la comedia estrene en 2020.

Asimismo, para finales de diciembre, Zapata estrenará el filme Un Sentimiento Honesto en el Calabozo del Olvido, ópera prima del cineasta Luis Bárcenas, donde la actriz prestó voz a Akili.

"Yo hago nada más la voz de la protagonista, Akili. Ella es una especie de vengadora de la justicia".

La película se filmó en 2017 y cuenta con un reparto de doblaje integrado por Edith González, Lorena Velázquez, Blanca Guerra, Angélica Aragón, Luis Felipe Tovar, Manuel Ojeda y Ofelia Medina, entre otros.