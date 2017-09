Emplacan Ferrari a procurador con domicilio fantasma

MCCI*

Ciudad de México

El Procurador General de la República, Raúl Cervantes Andrade, tiene registrado en Morelos un Ferrari en un domicilio fantasma.

El automóvil exento del pago de tenencia, es un Ferrari 458 Coupé, modelo 2011 de 8 cilindros, que fue facturado en 3 millones 890 mil 932 pesos.

Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) revela que el Ferrari del Procurador fue registrado en una vivienda deshabitada ubicada en la privada de Paseo de la Lealtad # 46 en Xochitepec, a unos 20 kilómetros de Cuernavaca.

Datos de la Secretaría de Movilidad y Transporte de Morelos reportan que en cuatro domicilios de esa modesta privada fueron registrados 16 autos de lujo, entre ellos 11 Ferraris.

Según los datos consultados, el valor de esos automóviles suman 56 millones 800 mil pesos.

DeacuerdoadatosdelRegistro Público Vehicular (REPUVE), el Ferrari del Procurador fue inscrito en Morelos el 14 de septiembre del 2012, nueve meses después de que ese estado eliminara la tenencia y 13 días después de que Cervantes asumiera como senador por el PRI.

MCCI consultó con la la PGR

sobre el auto deportivo registrado a nombre de Raúl Cervantes Andrade. "Lo que podemos decir es que el doctor Cervantes tiene también domicilio en Morelos, y en ese estado ha emplacado vehículos que utiliza, lo ha hecho durante varios años".

También se cuestionó si el Procurador reconocía como uno de sus domicilios la casa de Paseo de la Lealtad. "Los datos de donde vive o no una persona no son datos que deben proporcionarse. No podría confirmarte lo del domicilio que mencionas (sic)".

*Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad