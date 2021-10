Empiezan texanos ¡a censurar libros!

En el piso de la Legislatura, unos representantes sostenían un pequeño libro de dibujos. El súbito interés de republicanos por el título, No es Idea Mía: Un Libro Sobre Ser Blanco (Not My Idea: A Book About Whiteness), parecía derivarse de quejas de familias de Highland Park, publicó Al Día Dallas.

Los legisladores texanos promovían el libro —una historia sobre racismo y justicia racial contada desde la perspectiva de un niño blanco— como justificación para una difusa nueva ley estatal que restringe cómo los maestros pueden hablar sobre racismo y temas "controvertidos" en el salón de clases, explica el medio.