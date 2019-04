Empiezan a soltar el agua a canales

Valle Hermoso, Tam.

Los canales de riego de esta localidad empiezan a recibir mayor nivel de agua para los efectos de riego de auxilio en los próximos días, lo que activó a las autoridades de Protección Civil, quienes advierten los peligros que se avecinan.

Jorge Ramón Castillo, titular de la dependencia, dijo que al aproximarse las vacaciones de semana santa y al tener los canales de riego llenos o al limite de agua, se aumentan también las probabilidades de sufrir accidentes ya sea automovilísticos o de personas que acostumbran tomar diferentes lugares como recreación.

El funcionario recomendó a la ciudadanía no acudir a los canales profundos a bañarse en la siguiente temporada, no entrar a las corrientes peligrosas, no ingerir bebidas embriagantes cercas de esos lugares y evitar circular a alta velocidad a un costado de estos.

Dijo que en años anteriores y en estas fechas, ha sido muy común que se registren todo tipo de accidentes en esos lugares, por lo que pidió a los habitantes ayudar para que este año no se presente ninguna situación lamentable.

Desde ayer los canales empiezan a mostrar nuevos niveles del liquido que llegará hasta el sorgo y maíz de esta región.