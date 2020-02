Empiezan a secarse siembras de sorgo

Hay sorgos muy bonitos en varios ejidos como es el caso de La Llorona y de seguir ausentes las precipitaciones pluviales tal vez sí se logren.¨ Hilario Barrera Martínez, presidente del 14 Comité Regional Agrario

Desalentador panorama sobre todo para campesinos que ven con impotencia como sus siembras de sorgo empiezan a secarse por falta de lluvias pero también por falta de una buena preparación en las tierras, lo que no pudo ser posible por que no contaron con apoyos por parte del gobierno federal como ocurría en anteriores sexenios.

"Hay que decir que también hay sorgos muy bonitos en varios ejidos como es el caso de La Llorona y de seguir ausentes las precipitaciones pluviales tal vez sí se logren pero la producción que generen no será igual y por tanto tendrán merma", dijo Hilario Barrera Martínez, presidente del 14 Comité Regional Agrario en Reynosa.

Habrá plantas que ni siguiera podrán espigar precisamente por falta de humedad, ´estamos ante un año muy difícil tanto para la agricultura así como para la ganadería y sin embargo, el sector social sigue sin respaldos por parte del gobierno´.

Hubo mucha gente que creyó que el nuevo gobierno federal traería consigo un cambio verdadero, positivo para los mexicanos, pero ahora ven con desencanto como las cosas empeoran y más para quienes están dedicados a producir granos y carne, alimentos en el campo, indicó el líder del sector social.

Lo peor es de que el asunto viene a complicarse porque no hay precio de referencia para los granos y no hay recursos propios para comprar diesel, semilla y además las casas semilleras ya no están prestando dinero como lo hacían antes para desfortuna de los propios campesinos.