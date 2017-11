Empieza cuenta regresiva para Holyday Parade 2017

McAllen, Tx.- Como preludio a la temporada festiva de fin de año, la ciudad de McAllen da a conocer las actividades que serán parte del desfile anual de Navidad. Un evento de dos días que comienza el jueves 30 de noviembre con la celebración de la Navidad en el parque, como preludio al esperado Holyday Parade de McAllen.

La emoción continuará la noche siguiente, viernes 1 de diciembre, cuando el evento familiar abre sus puertas oficialmente, comenzando a las 17:00 horas. Allí, los asistentes tendrán la oportunidad de ingresar al famoso Museo de los Dallas Cowboys Hall of Fame, que se presentará por primera vez en Christmas in the Park. La exhibición itinerante es una de las favoritas de los fanáticos de los Dallas Cowboys, con varios objetos memorables. La entrada al museo es gratuita.

Este año, los asistentes podrán disfrutar de música en vivo de las estrellas de la música tejana David Lee Garza y Los Musicales, así como Jimmy González y Grupo Mazz.

El alcalde de McAllen, Jim Darling, dijo: “Si eres fan de los Cowboys, este va a ser un gran fin de semana para ti. Si eres un fan del desfile navideño, este va a ser un gran fin de semana para ti. Si aman la Navidad, este será un gran fin de semana para ustedes. Va a ser un fin de semana emocionante para adultos y niños, con muchas actividades. Este es el desfile más grande en el estado de Texas. Un estado donde las cosas siempre se hacen a lo grande, y en McAllen, lo hacemos bien”.