Empeoran filas en los puentes

Matamoros, Tam.- Lejos de mejorar en los tiempos de las filas en los puentes internacionales, la situación ha empeorado y es que ya no solamente los fines de semana se han registrado filas de hasta cinco horas, sino que ahora también los días de entre semana, comentó Francisco Galván.

El representante del gobierno de Tamaulipas en los Estados Unidos señaló que hasta que el Gobierno de Donald Trump no vea que el gobierno federal de México haga algo con respecto de la entrada de caravanas de migrantes, "vamos a ver que poco a poco irá mejorando esta situación", advirtió.

"Y es que ahora no solamente son centroamericanos, sino también africanos, haitianos, chinos, cubanos, entre otros, y hasta que no se vea que se tenga un control de ello, no se tendrá mejoría en puentes internacionales", dijo.

Destacó que la reunión que se tuvo la semana pasada de personal de la Casa Blanca con el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue para hablar de este tema, en donde se les dijo que debía haber mayor control con la entrada de los migrantes.

El funcionario estatal indicó que las quejas por las filas han aumentado en los últimos días y "nosotros esperamos que esto mejore pronto, por el bien tanto de la ciudadanía, como del comercio, que también ha tenido afectaciones".

Agregó que esto sigue siendo más que una presión por parte del gobierno americano, que pudo haberse prevenido pero ahora hay que tratar de solucionarlo lo más pronto posible.