EMPATE QUE SABE A POCO

Ciudad de México

México dejó para otra ocasión su pase a la Copa del Mundo Rusia 2018, tras empatar 1-1 con Estados Unidos en la fecha 6 de la eliminatoria. El Estadio Azteca se quedó vestido y alborotado ya que la afición no pudo festejar el tan esperado triunfo sobre el odiado rival del norte. La noche era de fiesta antes del arranque del partido, con la piel chinita por las miles de gargantas que entonaron el himno nacional, con esa pasión y energía que les faltó a varios jugadores del Tri. Pero con el paso de los minutos el futbol fue escaseando y el apoyo de la gente también. Los estadounidenses plantearon un partido ordenado y se salieron con la suya llevándose un punto de oro.

Una genialidad de Carlos Vela al minuto 23 salvó de la derrota al equipo de Juan Carlos Osorio, quien sigue insistiendo con la rotación de futbolistas lo cual anoche no le funcionó.

Michel Bradley silenció al Coloso de Santa Úrsula con un gol tempranero, apenas al minuto cinco de juego, en una pelota que perdió Javier Hernández, y que el norteamericano convirtió en un golazo desde tres cuartos de cancha, clareando a Guillermo Ochoa.

El conjunto Azteca fue el que propuso y el que más tiempo tuvo la pelota pero careció de idea y sólo estuvo cerca de darle la vuelta en un tiro libre en el que Héctor Herrera puso el esférico en el travesaño. Individualidades para destacar como Jonatan dos Santos, el propio Vela pero también otros que dejaron mucho que desear como el “Chucky” Lozano y Gallardo. México quería irse a la Copa Confederaciones con el boleto al Mundial, sin embargo, no pudo descifrar el cerrojo de su rival y se tuvo que conformar con un empate que aunque no es malo, no le deja el mejor sabor de boca.

El conjunto de Juan Carlos Osorio sigue como líder del hexagonal final con 14 puntos y mantuvo el invicto. El conjunto de las Barras y las Estrellas se ubica en el tercer puesto con 8 puntos.