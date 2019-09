¡EMPATE EN CU!

Pumas no puede con los equipos capitalinos y tienen que recibir una "ayuda externa" de fuera para salvar los encuentros.

La semana pasada fue el portero Guillermo Ochoa quien colaboró para que le sacaran el empate al América, y ayer fue el arquero Jesús Corona quien cometió un error para permitirles que rescataran el empate ante Cruz Azul, 1-1.

La constante en ambos duelos de Pumas es la falta de un esquema que les de mayor llegada y que siguen con problemas a la hora de definir, pues los hombres de ofensiva no acaban de encontrarse y los volantes terminan crean muy poco.

Ahora estuvo de inicio Felipe Mora para que Carlos González no estuviera tan solo en el eje del ataque, pues en el juego ante el América mencionó que se sentía más acompañado con otro hombre en punta, y el técnico Miguel González le cumplió poniendo otro delantero, sólo que de los 2 no se hizo uno, y con ello quedó claro que los problemas de Pumas no pasan por este parado táctico.

Mora terminó por estorbar a Bryan Mendoza quien no pudo lucir como en los encuentros anteriores y tuvo que venir de la banca Juan Manuel Iturbe para dar el empate y salvar el prestigio del presidente del equipo, Rodrigo Ares, quien cada vez que el equipo no camina, recibe la recriminación de la tribuna.

Cruz Azul también tendrá que manejar mejor sus partidos, aprender a no caer en imprecisiones cuando tienen un partido dominado, porque cuando le pusieron velocidad y orden a los desdobles fueron mucho mejores que los locales, aunque en el primer tiempo sufrieron para mantener el cero.

De a poco van entendiendo lo que pide el técnico, Roberto Dante Siboldi, pero el tiempo pasa y siguen fuera de zona de clasificación.