Empata Barcelona sin sus figuras con Gimnástic de Tarragona

El Barcelona empató 1-1 con el Gimnástic de Tarragona, en encuentro amistoso en el que no usó a muchas de sus figuras.



Las bajas de las grandes estrellas mediáticas del Barcelona, que viajó a Tarragona sin Messi, Iniesta, Piqué y Suárez, alimentó un ambiente enrarecido que silbó en repetidas ocasiones el cuadro liderado por Ernesto Valverde.



Empezó desatado el Nàstic, cuestionado el balón al Barsa y con una ocasión más que clara de Tejera que desde el punto de penal mandó alto un balón centrado por Delgado, en lo que fue la primera aproximación de los locales al arco de Cillissen.



No tardaron los del Nàstic en encontrar la recompensa al buen juego y a las ganas de gustar a un público entregado a los suyos. Omar Perdomo deleitó con dos 'delicatessens' dejando en evidencia a Mascherano y Samper para, de rebote, ceder un balón preciso que Barreiro empujó al fondo la red.



Dieciocho minutos tardó en aproximarse con peligro el Barsa de las botas de un Sergi Roberto que mandó al lateral un remate cuando se internaba sólo en el área de la defensa del Gimnàstic de Tarragona.



Paco Alcácer, en el minuto 37, tuvo la más clara para los visitantes pero su remate, a pase de Sergi Roberto, se encontró con una gran parada del portero macedonio del Nàstic Stole Dimitrievski, en la última ocasión de la primera mitad.



Un minuto tardó en revolucionar al equipo Deulofeu con una internada que Dmitrievski, nuevamente, supo parar para mantener la victoria momentánea de los blaugrana.



Paco Alcácer, en el minuto 78, colocó el empate con un lanzamiento de falta magistral al que no pudo llegar un Stole Dimitrievski que miró como entraba el balón por la escuadra de su palo izquierdo.



El partido terminó con el dominio del club blaugrana que no consiguió voltear el empate reflejado en el electrónico.