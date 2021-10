Emotivo documental del Perro Aguayo provoca el llanto de la lucha

El documental Un México Perro, El Héroe Verdadero, por fin tuvo su estreno nacional y que mejor que con presencia de algunos grandes exponentes de la lucha libre y también rivales que marcaron una época con Don Pedro como Canek, Máscara Año 2000, Cibernético; además de otros personajes como Dorian Roldán, presidente de la Triple A, Murder Clown, entre otros.

El filme detalla los orígenes del "Can de Nochistlán", tanto en su tierra natal, como en la lucha libre. Explica que además de ser un gran campeón, fue también una gran persona y que gracias a su carisma se convirtió en uno de los grandes ídolos en la historia de este deporte. Pero lo más emotivo es que gente cercana a él le dedican emotivas palabras y lo recuerdan de una manera única. Las risas, pero sobre todo las lágrimas, provocan esta creación de Rafael Aparicio y Andrés Klimek.

"Salimos todos conmovidos, es una película donde ríes, recuerdas y lloras, y además te quedas pensando que estos personajes abajo del pancracio son seres humanos, tienen familia, lloran. Contento de ver que la gente salió satisfecha", comentó el productor Rafael Aparicio para El Universal Deportes.

El deporte espectáculo en México ha tenido en su historia enfrentamientos que serán recordados por generaciones, y uno de ellos fue en 1993 en un escenario como la primera Triplemanía en la que hubo una lucha de apuestas de Máscara vs Cabellera entre el Perro Aguayo y Máscara Año 2000. A pesar de quitarle lo más preciado de un luchador, el miembro de los ´Dinamita´, mostró su lado más sensible durante la proyección.

"Me pareció hermoso, espectacular. Cuando empezó el documental pensé que me iba a dar un infarto. La rivalidad que tuvimos él y yo creo que fue por el carácter de ambos. Arriba nos la rompíamos y abajo es otra cosa. Quedé muy emocionado. Tuve muchos sentimientos con este documental, se me salieron las lágrimas, me emocioné, me apasioné. Vale mucho la pena este documental", comentó Máscara Año 2000 sobre Un México Perro, El Héroe Verdadero.

Compartió el ring en los últimos momentos en la carrera del Perro Aguayo, pero con el Junior tuvo una fuerte rivalidad y también amistad. El Cibernético, uno de los rudos por excelencia de la lucha se conmovió y al borde del llanto calificó de, "Fenomenal. Me movió muy cabrón. Me hizo recordar muchas cosas tanto del Junior como del papá. Yo no sabía qué tan fuerte estaba nivel familiar. Hijole, era algo que desconocía totalmente. A mí me movió, y te lo está diciendo un güey ´vale madres´. Al que no le haya movido es porque está hecho de piedra´, aceptó el Main Man.

Entrañables compañeros dentro y fuera del ring. Canek manifestó su tristeza por el hecho de que Pedro Aguayo no haya podido disfrutar de este momento tan especial y dedicado a su memoria, "Es un orgullo saber que al Perro le están haciendo este documental, pero es una tristeza saber que él no está para disfrutarlo. Yo creo que lo más duro que puede haber en la vida es tener un homenaje para su legado, para su historia, su trayectoria y que no lo haya podido disfrutar", comentó melancólico el Príncipe Maya.

El documental de "Un México Perro, El Héroe Verdadero" se proyectó en la Cineteca Nacional en el marco del Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México y se espera que recorra algunas partes del mundo para después iniciar con su posible comercialización.