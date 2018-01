Emotivo adiós

Dublín, Irlanda

La voz de Dolores O’Riordan sirvió como banda sonora a la emotiva despedida que le brindó su pueblo natal, Ballybricken.

El féretro de la líder de The Cranberries, fallecida el 15 de enero, entró en la iglesia de Saint Ailbe al son del “Ave María” de Franz Schubert que interpretó y grabó con Luciano Pavarotti, y salió entre aplausos una hora después acompañado por la canción “When You’re Gone”, incluida en el álbum To the Faithful Departed.

Durante la misa también se escuchó a O’Riordan cantando “Panis Angelicus”.

Además de decenas de parroquianos y vecinos de la artista, estuvieron presentes su madre Eileen, sus seis hermanos y sus tres hijos: Taylor, Molly y Dakota.

EL CORTEJO.

EL NOVIO. Olé Koretsky acudió al funeral.

SUS OBJETOS PERSONALES

Frente al féretro se colocaron una guitarra y un Disco de Platino, al igual que objetos personales, como un libro de poemas y un cuadro de Nuestra Señora de los Dolores que perteneció a su tatara-tatarabuela.

Durante la homilía, el sacerdote Liam McNamara dijo que O’Riordan no sólo puso en el mapa a la comunidad de Ballybricken, sino también a la ciudad de Limerick y a todo el condado.

“No hay palabras para describir adecuadamente a Dolores o para establecer con precisión la influencia positiva que ha tenido durante años”, prosiguió.

El cortejo fúnebre se desplazó después de la misa al cementerio de Ballybricken para enterrar a la cantante junto a su padre Terry, en un acto privado al que sólo asistieron la familia y los más allegados.

PRESENTE. Ali Hewson, esposa de Bono.

Esperan resultados forenses

Ahora, los familiares están a la espera de que las autoridades forenses británicas den a conocer el resultado de la autopsia de Dolores O’Riordan.