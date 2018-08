Emotivo adiós del ´Chaco´

Ciudad de México

Luego de 20 años, Christian Giménez anunció que pondrá punto final a su carrera como futbolista una vez que termine el presente torneo.

Entre lágrimas, El "Chaco" dio a conocer su decisión en una ceremonia en que lo acompañó Enrique Meza y directivos de Grupo Pachuca, encabezados por Jesús Martínez, en las instalaciones de la Universidad del Futbol.

"Hoy tomé la decisión de comunicarles que, después de tantos años, voy a retirarme del futbol profesional. Es difícil, muy difícil, pero es una decisión tomada tanto con mi familia, mi corazón y el amor que le tengo al futbol", dijo el mediocampista.

Quien fuera elemento de Cruz Azul, América, Veracruz y Pachuca, contó que Jesús Martínez le hizo posponer este momento.

"Yo quería anunciar mi retiro el día que cumplí 20 años de carrera y el presidente me dijo que no, que ese anuncio no era nada fácil. Yo estuve tres o cuatro días pensando qué decir.

"Pero lo más sano y real es hablar de frente y decir lo que siento que es una emoción enorme, una energía increíble", aseguró.

Martínez, en público, le hizo un ofrecimiento para continuar con su carrera en el club.

"Un contrato en blanco para que inicies la carrera que quieras en Pachuca, ya sea como técnico o en cualquier aspecto que tú decidas, vas a tener un contrato para seguir en esta institución, tú no te puedes ir de aquí", expresó el dirigente.

Tras agradecer a quienes lo apoyaron a lo largo de su carrera, "Chaco" cerró con un rotundo adiós. "Hasta acá llegué, muchas gracias y hasta siempre futbol".