Emocionate recorriendo historias

GREYHOUND

Greyhound cuenta la historia de un capitán en su primera misión de cruzar el Atlántico durante la Segunda Guerra Mundial en un barco que protege a un convoy de embarcaciones rumbo a la batalla en Europa.

El problema es que están siendo cazados por un equipo de submarinos alemanes.

La cinta, que originalmente se estrenaría en cines y pasó a streaming por el Covid-19, es una emocionante aventura, muy bien contada, que logra tenerte al borde del asiento.

Te pone en medio de los momentos tensos que debe vivir el equipo para salvar el mayor número de barcos posibles y sobrevivir, luchando contra el cansancio y el temor de ser blanco de un torpedo.

Tom Hanks como el Capitán Krause hace un papel que le queda perfecto y logra gran parte de su interpretación con tan sólo la mirada.

Técnicamente la cinta dirigida por Aaron Schneider es impecable con muy buenos efectos especiales y sonido.

Greyhound es una gran opción de cine de estreno para ver en casa.

LA NOCHE DE LA IGUANA

Sin duda, es un claro ejemplo de una irrepetible conjunción de talentos inmortalizada por el cine: La historia creada por Tennessee Williams, uno de los dramaturgos más importantes y valientes de EU, el director John Huston y su elenco encabezado por Richard Burton, Ava Gardner, Deborah Kerr y Sue Lyon. Originalmente fue un cuento corto publicado en 1948, adaptado al teatro en 1961 y llevado al cine en 1964, en una producción filmada enteramente en Puerto Vallarta, Jalisco, fotografiada por Gabriel Figueroa y en la que el director mexicano Emilio "Indio" Fernández tiene un cameo. Trata sobre un clérigo norteamericano expulsado por la iglesia que trabaja como guía de turistas en la costa de México, donde se convierte en parte de las vidas de tres mujeres muy distintas entre sí; una joven en busca de aventuras, la propietaria de un hotel y una pintora que viaja por el mundo sobreviviendo gracias a la venta de sus dibujos. A 56 años de su estrenó, sigue siendo una película poderosa, fuerte y cautivante en todos los sentidos.

QUEER EYE

Cinco expertos en estilo de vida, conocidos como los Fab Five, toman en cada capítulo el caso de una persona en extrema necesidad de un "makeover" por situaciones personales que a lo largo del episodio se van descubriendo. En una semana estos expertos asesoran y renuevan la imagen y estilo de vida del personaje en cuestión. Esto va desde su guardarropa guiado por Tan (a quien hemos visto en Next in Fashion), el corte de cabello y tips para el cuidado del mismo por el simpatiquísimo Jonathan, diseño de interiores de su vivienda por Bobby, asesoría en cocina por Antoni y la solución de conflictos internos con la ayuda del life coach Karamo. Es una serie de cinco temporadas donde cada capítulo es una pequeña novela en la que ríes y lloras, mientras resulta imposible no encariñarse de estos carismáticos y divertidísimos Fab Five. Algo ligero y muy disfrutable. Muy diferente a la versión anterior de hace 17 años.