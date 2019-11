Emocionado con tema

Cuando Ringo Starr decidió grabar una versión de una de las últimas canciones escritas por John Lennon, "Grow Old With Me", el baterista de The Beatles sabía que quería que Paul McCartney tocara el bajo.

Luego encontró una manera de incorporar un poco del fallecido George Harrison gracias al productor Jack Douglas, quien insertó un fragmento de la emblemática canción "Here Comes the Sun".

"Ahora estamos todos en él", dijo Starr, "pero no tuve nada que ver con eso"; "Grow Old with Me" forma parte del nuevo álbum del músico llamado What´s My Name.

Starr dijo que sintió a John Lennon diciéndole que la canción, escrita en 1980 pero sin haberse integrado al Double Fantasy, era perfecta para él.

"Fue emotivo escuchar la versión de John porque él había escrito otras canciones para mí. Así que pensé, no, voy a hacer ésta", dijo.

"Me encanta la canción y la emoción de que él me hable", se fue hace un tiempo, pero es emotivo para mí. Era uno de mis mejores amigos", compartió Starr.