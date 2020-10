Emocionada por nominación

Emocionada hasta las lágrimas, Chiquis Rivera compartió con sus seguidores en redes sociales su nominación en los Latin Grammy 2020.

Fue a través de Instagram Stories donde la hija de la fallecida Diva de la Banda platicó sobre la noticia que recibió esta mañana.

Este suceso de dicha para la artista llega en medio de días complicados en torno a su vida personal, pues recientemente Rivera se separó de Lorenzo Méndez, su todavía esposo.

"Estamos nominados a un Grammy Latino, no puedo ni respirar, estoy tan feliz y estoy tan agradecida.

"Literal, me dijeron minutos antes de que lo pusiera aquí para dejarles dejarles saber a ustedes y a la gente que me apoya y apoya mi música", expresó la intérprete entre breves pausas, pues en sus transmisiones no paraba de llorar.

La nominación de Chiquis Rivera al Grammy es en la categoría como Mejor disco de Banda, esto gracias a Playlist.