Emociona a Nahuel calendario de Tigres

A los Tigres se les viene una racha de juegos importantes y para el portero Nahuel Guzmán, esto llega en buen momento.

El arquero argentino considera que los felinos encontraron el camino luego de un bache entre la fecha 3 y la 5, y ahora para la Champions Cup y el Clásico Regio, ya están preparados.

"Me gustó este Tigres cuando empezó el campeonato y me volví a enamorar en las últimas fechas, tuve algunos desencuentros en algunas fechas cuando nos costó más allá de lo futbolístico, lo intentamos, pero no encontramos un funcionamiento claro y ahora nos reencontramos", explicó el guardameta.

Sobre el ambiente que se empieza a sentir en la Ciudad por la cercanía del Clásico Regio, Guzmán dijo que ya percibe la pasión de la gente, pero deben enfocarse en lo que viene antes.

"En 15, 20 días se vienen cosas importantes y no nos podemos relajar en el campeonato. Entendemos que hay que ir partido a partido y ya se empieza a percibir el ambiente del Clásico, pero debemos ser coherentes y tomar partido a partido", señaló.