Emociona C.Tangana con su sonido urbano

"¿Hay alguien ahí?", fue el grito con el que inició su show a las 00:12 horas interpretando "C.H.I.T.".



El español se presentó en el Café Iguana como parte de su gira C.Tangana Latino Tour.



Con "Persiguiéndonos", la raza se prendió y coreó junto al originario de Madrid.



Aunque se apoyó con playblack, los 550 asistentes (cifra oficial) no bajaron el ritmo, cantaron y brincaron con "Inditex", "Espabilao", "Lo Hace Conmigo" y "De Pie".



"Muchas gracias Monterrey, me siento como en casa", fueron algunas de las frases que dijo a los asistentes.



El artista no dejó fuera del set list canciones como "Guerrera", "Nada" e "Intoxicao".



"Muchas gracias Monterrey, espero les haya gustado esta mie...", dijo el artista antes de despedirse con "Antes de Morirme".



Y cuando parecía que ya no regresaba tras un grito de otra, C.Tangana regresó para interpretar "Caballo Ganador".



"¿Cuál querés?, preguntó el también productor a lo que el público gritó: "Mala mujer" y él se los concedió para después dejar el escenario a la 1:16 horas.