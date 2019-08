Emmy 2019 sin presentador

Los Ángeles, California.-

Los Emmy, los premios más importantes de la industria televisiva, no contarán este año con un presentador para su gala.

La cadena Fox, que retransmitirá el 22 de septiembre la 71 edición de los galardones, anunció en un evento de la Asociación de Críticos de Televisión (TCA, en inglés) que en esta ocasión no tendrán un maestro de ceremonias.

CAMBIOS

Colin Jost y Michael Che, del programa de humor Saturday Night Live, fueron los anfitriones de los Emmy en 2018.

"Si tienes un presentador y un número de apertura, eso son quince minutos que no puedes usar para homenajear a los programas y las series", dijo el consejero delegado de Fox Entertainment, Charlie Collier, según los medios que asistieron al acto de TCA.

"Apostaremos por no tener presentador este año y creo que eso nos dará más tiempo para homenajear a estos shows".

NO ES NOVEDAD

Los Emmy, que a lo largo de su historia han celebrado varias galas sin presentador, parecen seguir este año los pasos de los Óscares, que para su 91 edición no tuvieron anfitrión después de que Kevin Hart, elegido para conducir el evento, renunciara al puesto por unos antiguos tuits homófobos.

Con 32 nominaciones, Game of Thrones, que este año se despidió de los espectadores, parte como favorita para la edición de este año.

La producción de fantasía épica de HBO es la serie más premiada de la historia de estos reconocimientos, con 47 estatuillas.

MULTINOMINADOS

Le siguen las producciones The Marvelous Mrs. Maisel, que cuenta con 20 candidaturas; y la serie limitada Chernobyl, que consiguió 19.

Game of Thrones se enfrentará por el Emmy a la Mejor Serie Dramática contra Killing Eve, Better Call Saul, Bodyguard, Ozark, Pose, Succession y This is Us.

Veep y The Marvelous Mrs. Maisel parten como aspirantes destacadas a la Mejor Comedia, una categoría en la que también fueron nominadas Barry, Fleabag, Russian Doll, The Good Place y Schitt's Creek.