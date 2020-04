Emitirá el IRS los cheques de ayuda

McAllen, Tx.

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos, IRS, han creado una nueva herramienta para permitir a los no declarantes que se registren para pagos de impacto económico para aquellos que generalmente no presentan una declaración de impuestos.

La herramienta desarrollada en asociación con Free File Alliance, ofrece una opción fácil y gratuita diseñada para personas que no tienen la obligación de presentar una declaración, incluidas aquellas con muy pocos ingresos para presentar.

La función solo está disponible en IRS.gov, y los usuarios deben buscar a quienes no presentan la declaración: ingrese la información de pago aquí para llevarlos directamente a la herramienta.

El viernes, el IRS anunció que el próximo 17 de abril lanzará un sitio web que permita a las personas verificar el estado de su pago, incluida la fecha en que está programado para llegar, y la cuenta bancaria o la dirección a donde se dirige.

Se llama el portal Get My Payment y también permitirá que las personas proporcionen información de la cuenta bancaria si el IRS aún no la tiene.

Los cheques de ayuda, oficialmente llamados pagos de impacto económico, están programados para comenzar a salir la próxima semana.