Emitirá AMLO otro mensaje a la nación

Ciudad de México.

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que el lunes por la mañana dirigirá un mensaje a la nación donde dará un balance general sobre la situación del Covid-19 en el país e informará cuáles son las medidas que siguen, y pidió a los dueños de medios de comunicación que se enlacen para su difusión.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional señaló que este mensaje estará basado en análisis y proyecciones de médicos, especialistas y científicos involucrados en el tema.

"El lunes voy a informar sobre este tema (coronavirus) en general al pueblo de México, un balance general de cómo vamos y qué sigue. Todo esto con apego a los análisis, proyecciones de los especialistas, de los técnicos, médicos, científicos que nos están ayudando, el lunes vamos a hacer un informe general", precisó.

DICE ESTAR BIEN DE SU SALUD

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se encuentra bien de salud y, aunque es hipertenso, tiene la presión arterial, dijo, de un joven.

"De salud estoy bien, no tengo ningún problema, soy hipertenso, pero me tomo mis pastillas. Constantemente me tomo la presión, estoy bien, tengo presión de joven".

El presidente López Obrador aseguró que sigue las recomendaciones de los médicos contra el coronavirus, pero no ningún cuidado especial.

"Tengo dos reuniones diarias al día por el coronavirus, haciendo recuento y atendiendo todo", comentó.