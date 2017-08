Emite procurador consejos de protección para las familias reynosenses

El Procurador de Justicia del Estado de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, habló sobre los hechos violentos ocurridos en Reynosa desde la noche del martes y que continuaron durante el miércoles, y recomendó a la ciudadanía tomar las debidas precauciones para el resguardo de su integridad.



Aseguró que aún no se ha dado un toque de queda y que se está lejos de llegar a levantar un nivel de alerta de esa magnitud, sin embargo, sí recomendó a los reynosenses tomar medidas de seguridad, tales como no viajar de noche, seguir su vida normal pero sin exponerse, mantener constantemente comunicación con los miembros de la familia y no creer toda la información que se filtra a través de las redes sociales, que muchas veces solo genera psicosis e incertidumbre en la población.

“Es una situación delicada y eso no quiere decir que se encuentre fuera de control”, declaró luego de cuestionarle si la inseguridad y las organizaciones delictivas habían rebasado el poder de las autoridades e instancias de seguridad.