Emiten en redes mensaje de alerta

Tírense al suelo, rueden por las escaleras, aviéntense al arrollo vehicular, háganselo difícil, no se rindan...".

Ante los incidentes en donde han perdido la vida mujeres de esta localidad y que ha provocado la alarma en diversos sectores circulan en redes sociales una serie de recomendaciones para prevenir posibles hechos violentos.

Uno de las recomendaciones que más ha circulado en las redes sociales como el Facebook es la siguiente:

"Carguen cuchillo, cómprense una navaja, un láser, un bóxer o gas pimienta y si no traen nada de eso, muerdan, arañen, griten.

"Si se las llevan, NO van a regresar y quizás no las maten pero van a desear que lo hubiesen hecho rápido y no poco a poco...

"Así que griten, pataleen, tiren a matar, piquen, rasguñen, muerdan y rompan lo que haya que romper!!!!!

"Tírense al suelo, rueden por las escaleras, aviéntense al arrollo vehicular, háganselo difícil, no se rindan..... Que la impotencia se vuelva rabia, que nuestro miedo se convierta en una arma letal. Que se arrepientan de habernos subestimado tanto y por tanto tiempo.....

"Y sobre todo ayudemos!!! No te quedes viendo!!! La siguiente podrías ser tú o alguien de tu familia!!!!!!

"#NIUNAMAS

En memoria de mi amiga

En memoria de una conocida

Por el futuro de mi hija

Por el bienestar de nuestras

hermanas!!!!