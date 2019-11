Emiten advertencias en la preparación del pavo

Harlingen, Texas.- En dos semanas más será el gran día, por lo que el departamento de Seguridad de los Alimentos en el Día de Acción de Gracias (USDA por sus siglas en inglés) comparte errores comunes en la preparación de alimentos y ofrece consejos vitales para prevenir las enfermedades transmitidas por los alimentos durante estas festividades

Estudio de investigación del USDA reitera cómo las prácticas cotidianas de cocina podrían ser inesperadamente peligrosas

Los expertos en la seguridad de los alimentos del USDA estarán disponibles para entrevistas pregrabadas la semana del 18 de noviembre y entrevistas en vivo el martes, 26 de noviembre desde las 6:00 a.m. hasta el mediodía ET

Millones de estadounidenses padecen de enfermedades transmitidas por los alimentos cada año, lo que resulta en aproximadamente 128 mill hospitalizaciones y 3 mil muertes, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas del inglés).

El Día de Acción de Gracias es un momento de especial cuidado, ya que las personas preparan platos, como el pavo, que no cocinan regularmente. Muchos también están preparando alimentos para un gran número de personas, lo que también puede ser riesgoso. Con más de 46 millones de pavos que se van a cocinar en estas fiestas, no hay mejor momento para recordar las prácticas adecuadas de manipulación de alimentos para mantener a sus familias seguras.

Este Día de Acción de Gracias, el USDA les recuerda a los que van a cocinar que no laven su pavo crudo, que se aseguren de lavarse bien las manos y de limpiar y desinfectar todas las superficies de la cocina después de manipular carne o aves crudas.

Un estudio de investigación reciente del USDA realizado en una cocina de prueba, encontró algunos hechos sorprendentes sobre cómo las bacterias se pueden propagar por la cocina cuando las personas preparan aves crudas, especialmente cuando las aves crudas se lavan o enjuagan.

El sesenta por ciento de los participantes contaminó la parte interior del fregadero con bacterias después de lavar las aves crudas, y el veintiséis por ciento de las guarniciones (platos para acompañar) estaban contaminadas por aquellos participantes que lavaron las aves.

Los expertos del USDA también están disponibles para ayudar a disipar muchos mitos comunes que rodean la preparación y el servir la comida festiva del Día de Acción de Gracias. En los últimos años, han ocurrido enfermedades graves e incluso muertes a causa de varias prácticas comunes para "ahorrar tiempo", tales como: cocinar parcialmente el ave y transportarlo a otro lugar para terminarlo de cocinar; rellenando el pavo la noche anterior; descongelar el pavo en el mostrador; y sirviendo un pavo una vez que esté dorado y los jugos salgan claros sin verificar su temperatura interna en tres partes. Estas acciones ponen a los miembros de la familia y a los invitados en riesgo de intoxicación alimentaria.

Para obtener más información sobre las prácticas de manipulación segura de los alimentos en este Día de Acción de Gracias, visite www.FoodSafety.gov o llame a la Línea de Información Sobre Carnes y Aves del USDA al 1-888-MPHotline (1-888-674-6854), abierto de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. ET y de 8 a.m. a 2 p.m. en el Día de Acción de Gracias. Las familias también pueden hacer sus preguntas al USDA a través de la nueva y actualizada base de datos en línea del Departamento; aquí encontrará respuestas a preguntas específicas relacionadas con la prevención de enfermedades transmitidas por los alimentos disponibles 24/7.