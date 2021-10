Emite EU pasaporte género ´X´

Denver.- Estados Unidos emitió su primer pasaporte con designación de género "X", un hito en el reconocimiento de los derechos de las personas que no se identifican como hombres o mujeres, dijo el Departamento de Estado el miércoles. Se espera poder ofrecer la opción a personas personas no binarias, intersexuales y no conformes con el género a principios del próximo año, informaron las autoridades.

La enviada diplomática especial de Estados Unidos para derechos LGBTQ, Jessica Stern, dijo que el paso es histórico y celebratorio, y agregó que coloca los documentos del gobierno en línea con la "realidad vivida" de que existe un espectro más amplio de características humanas que el reflejado en las dos designaciones previas.