Emite CEDH recomendaciones para aumentar seguridad en el Creset

Villahermosa.- Ante la recurrencia de al menos cuatro eventos que han terminado con internos lesionados o muertos dentro del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) emitió recomendaciones a la autoridad responsable para aplicar medidas que aumenten la seguridad al interior.

El ombudsman estatal, Pedro Calcáneo Argüelles, expuso que las recomendaciones ya fueron aceptadas por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Entre las medidas recomendadas, dijo, están analizar la forma de organización al interior del penal y se provea de mayores revisiones porque en los eventos han salido a relucir heridos con armas punzo cortantes.

"Y eso nos habla de la permanente presencia de estos objetos al interior del Creset y lo que se pide entre otras cosas es que se tomen mayores medidas para la seguridad y estabilidad al interior", puntualizó en entrevista.

En cuanto a las recomendaciones emitidas a la Fiscalía General del Estado (FGE) sobre casos que no se han resuelto en el paso de los años, expuso que hay personas a las que no se le ha hecho justicia y hay una vulneración a derechos en ese sentido, y en las que no aceptó la Fiscalía, se dará vista al agraviado para que si lo determina impugne ante la Comisión Nacional y darle vista al Congreso del Estado para agotar los términos.

"Uno de esos casos es que prescribió la potestad punitiva del estado, es decir, el ciudadano presenta su denuncia, la autoridad no hace nada por un largo tiempo, prescribe y lo mandan al archivo; pero eso no resuelve la justicia en favor del ciudadano, al contrario, la hace más grave y evidente que no tiene acceso a la justicia", apuntó.

Sobre las instancias que acumulan más quejas ante la CEDH, apuntó, son la FGE, que representa alrededor del 24 por ciento del total, seguida de la SSPC, las secretarías de Educación, Salud y la Defensoría de Oficio.