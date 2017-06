Emergencia en Italia por desembarcos de numerosos inmigrantes

Roma.- Más de cuatro mil inmigrantes indocumentados desembarcaron hoy en Italia, con lo que llegaron a más de 16 mil en las últimas 72 horas, mientras la Comisión Europea reconoció que el país enfrenta una “situación pésima”.

La central operativa de la Guardia Costera estimó que unos cuatro mil indocumentados arribaron este jueves a puertos italianos tras ser rescatados en el Mediterráneo.

Explicó que la mayor parte de los desembarcos tuvieron lugar en puertos de la región de Calabria, pues los de la isla de Sicilia ya no tiene capacidad para recibir a más personas.

En particular dijo que al puerto de Reggio Calabria llegó la nave Vos Hestia, de la organización no gubernamental (ONG) Save the Children, con mil personas a bordo.

A Salerno, en la región de Campania, arribó el barco Río Segura de la marina española, que participa en el dispositivo Frontex de vigilancia de las fronteras marítimas europeas, con otros mil 200 migrantes, mientras a Corigliano, en Calabria llegaron otras mil personas en la nave Aquiarius de la ONG SOS Mediterranee.

En los puertos sicilianos de Messina y Trapani desembarcaron, a su vez, 800 indocumentados a bordo de una nave de la Guardia Costera de Malta y de un barco mercantil.

Con los arribos de este jueves, más de 16 mil inmigrantes han llegado a Italia en las últimas 72 horas, lo que ha llevado al gobierno a pedir la intervención de la Unión Europea y a amenazar con cerrar sus puertos a barcos de bandera extranjera, entre ellos los de las ONG, para impedir nuevos desembarcos.

“Europa es insensible y no es consciente de la emergencia; la situación es insostenible”, declaró la víspera el presidente italiano, Sergio Mattarella, mientras el embajador de este país ante la Comisión Europea, Maurizio Massari, advirtió sobre la posibilidad del cierre de los puertos a los barcos extranjeros.

Este jueves el comisario europeo de Asuntos Internos y Migración, Dimitri Avramopoulos, reconoció que Italia enfrenta “una pésima situación” y que el país no será dejado solo durante esta emergencia.

“Estoy en contacto permanente con el gobierno italiano”, aseguró Avramopoulos en París, durante la presentación de un reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

“Italia sufre presiones enormes. No dejaremos al país solo”. La ruta del Mediterráneo central, que atraviesan los inmigrantes en barcazas que salen de Libia, sigue “abierta”. “Buscamos enfrentar el problema en modo inclusivo y global”, aseguró.

Por su parte, el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, reconoció que Italia y Grecia no pueden ser abandonadas ante la emergencia migratoria.

“Juntos debemos apoyar a estas dos naciones que son heróicas”, dijo Juncker en Berlín, en el marco de la reunión preparatoria de la cumbre del Grupo de los 20.

En esa misma sede el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni, había pedido “ayuda concreta” a los otros países europeos y había expresado su “gran preocupación” por la emergencia migratoria.