Emergencia por coronavirus

Cd. Victoria, Tam.- Luego de que finalmente se confirmó la presencia de la nueva cepa del coronavirus (COVID-19) en el país, representantes del Sector Salud en el Estado, Secretaría de Salud, IMSS e ISSSTE, se reunieron de emergencia este viernes para afinar estrategias de contención ante la inminente llegada de esta enfermedad en los próximos días a Tamaulipas.

"No queremos alarmar a la población, no queremos que se genere pánico o que se generen situaciones que no son", dijo enfática la titular de la SST, Gloria de Jesús Molina Gamboa.

"Queremos ver que la población se concientice de lo que tiene que hacer en estos casos. Veníamos trabajando desde diciembre pasado por la temporada invernal con influenza, a raíz de que se da a conocer los primeros días de enero el tema de coronavirus en China empezamos a manejar los casos de influenza como probables casos de coronavirus".

A nivel nacional son dos los casos confirmados, uno en la Ciudad de México y otro en Culiacán, Sinaloa, el cual se espera sea corroborado por parte de autoridades sanitarias federales, específicamente por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre), además, se cuenta con otros dos casos probables de contagio, uno en el Estado de México y el otro en la CDMX, los cuales tienen el común denominador de haber asistido recientemente a un Congreso en la península de Italia, en donde permanece otro mexicano infectado por este nuevo mal.

"El tema de la enfermedad se complica cuando las personas tienen padecimientos concomitas, es decir, que su integridad física se ve comprometida por otro proceso", dijo.

Como pacientes con algún tipo de enfermedad crónico degenerativa como diabetes, cardiópatías, con algún tipo de cáncer, portadores del VIH, con alergias o con asma.

"Los casos que se compliquen van a necesitar ventiladores o van a necesitar monitores, los que lleguen a tener neumonía, ¿cuántas camas de terapia intensiva tenemos en los hospitales? Son tres, cuatro o cinco cuando mucho, camas de terapia intensiva que generalmente están ocupadas", dijo.

En la reunión se hizo la entrega de un manual de Lineamiento para la Atención de Pacientes por COVID-19.

RECOMENDACIONES

La doctora Molina Gamboa señaló que algunas de las recomendaciones son mantener buenos hábitos de limpieza como traer las manos limpias, usar gel antibacterial, así como en caso de presentar alguna enfermedad respiratoria permanecer en su casa y evitar multitudes.

Agregó que en el caso de un alto número de contagios habrá comunicación y cooperación entre las instancias sanitarias para compartir insumos, medicamentos, equipo y personal para atender la emergencia.

"Como con el HRAE se podría ocupar como concentrador de pacientes graves, pero ese no es un hospital estatal, es un hospital que se tiene que hacer acuerdos y se tiene que llegar a manejos", dijo.

Fortalecen estrategias

