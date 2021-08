Emergen tras las lluvias fallas en drenaje pluvial

Reconocen y agradecen que se haya re pavimentado hace ya varios meses la calle 20 de Noviembre, pero continúan las inundaciones cada vez que llueve, sobre todo a la altura de la calle Quina.

El agua no baja su nivel y el problema permanece hasta por una semana y más pues no tiene salida y peor si no regresan las temperaturas calurosas pues los candentes rayos del sol ayudan a su evaporación.