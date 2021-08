Emergen boleros de la crisis por la pandemia

Ponciano Rosales Fernández, uno de los boleros señaló: ”Cuando inició la pandemia fue muy difícil para todos los compañeros, no teníamos ni 20 pesos, pero conforme fue pasando el tiempo la situación se fue normalizando y ahora ya estamos un poco más estables, nosotros creemos que es porque de lado mexicano no hay restricciones para el turismo y también tiene que la reactivación en las oficinas”.

Los lustradores de calzado se consideran un oficio en peligro de extinción en Reynosa, ya que al no pertenecer a ningún sindicato ni contar con prestaciones o seguro médico, el grupo que persiste a un costado de la plaza Miguel Hidalgo, solo asciende a 22.

Los números buenos comenzaron a reportarse desde finales de diciembre del 2020 y continuaron durante enero, febrero, marzo y en la actualidad.

Rosales Fernández, quien es uno de los boleros más antiguos agregó que entre los motivos de la reactivación también se ubica un mayor transito por lo comercios locales. “A los extranjeros se les juntaron varios beneficios, como los impuestos y ayudas que dio su gobierno, ellos vinieron a gastárselo aquí, pero el hecho de que los mexicanos no cruzaran apoyo para que la economía local se fortaleciera porque se retuvo al consumidor”.

Aún así, no pueden dejar atrás la crisis económica, y por ello por ello piden el apoyo de la ciudadanía para no olvidarlos, solicitando una limpieza de calzado que por lo general se ubica entre los 30 a 40 pesos. “Queremos que nos sigan apoyando como hasta ahora, tenemos muchísimos años aquí, y no podemos dejar morir el oficio, tenemos la fortuna de que ninguno de nuestros compañeros se ha enfermado de coronavirus, aunque todos somos mayores estamos con buena salud, además hay quienes ya se vacunaron”.