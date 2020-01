Emboscan a Estatales en Nuevo Laredo en segundo día de enfrentamientos

Hace un par de horas se difunde por redes sociales, la emboscada que miembros del Cartel del Noreste realizó contra elementos estatales a la altura de Smart Colinas del Sur en la ciudad de Nuevo Laredo.

De acuerdo a diferentes mensajes realizados por ciudadanos vía Twitter, se habla de varios lesionados; incluso en un audio, se escucha como solicitan apoyo a la central del departamento de Policía Estatal, tras el ataque de grupos armados que se dieron a la fuga.

También en los ´post´, se alerta por la presencia de varios convoy´s del cartel de noroeste que recorre las zonas de las colonias Villas de San Miguel y Nueva Era, entre otras

Un camión de carga fue atravesado en la autopista de Nuevo Laredo-Monterrey a la altura de la cuesta.

Tras la agresión armada, la Sedena sobrevoló su helicóptero para apoyar a personal militar y policía.

Alrededor de las 18:25 horas, se dijo que elementos militares fueron agredidos a balazos por grupos armados, en el bulevard Luis Donaldo Colosio.

Este es el segundo día de agresiones contra elementos estatales y militares.

Video sent in a few minutes ago from my cousin who live in Laredo, TX a few blocks from Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mexico. Gunshots are to be coming from the Mexican region, no word on any spillover here. The entire video doesn´t fit but has 2 and a half minutes of gunfire. pic.twitter.com/bu3B3mZNQV