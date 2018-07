Embiste a ciclista

Un ciclista que transitaba por la carretera a San Fernando, resultó lesionado al ser embestido por un automóvil Cavalier, cuyo conductor lo trasladó a bordo de su unidad a una institución médica particular, antes de que arribaran al lugar peritos viales.

El accidente se registró poco después de las 12:00 del mediodía de ayer en carretera a San Fernando, frente a Smart Citadina, cuando el ciclista circulaba por la carretera y se le atravesó al paso del automóvil Cavalier, cuyo conductor no pudo maniobrar para evitar impactarlo.

Testigos presenciales aseguran que el auto tras de chocar contra la bicicleta, se llevó en el parabrisas al ciclista haciéndolo volar por varios metros.

En la caída el hombre quedó desangrándose copiosamente y aunque unos testigos llamaron al 911, el conductor del automóvil tomó la iniciativa y decidió trasladar al herido a la clínica Miravalle de la colonia Juárez, por ser ésta la institución más cercana.

Para cuando peritos viales acudieron al lugar no encontraron ni al herido ni al conductor del auto particular, por lo que no elaboraron parte de accidente.

Conforme lo establece el protocolo, del hospital a donde ingresó el herido, darían parte a las autoridades ministeriales.

Peritos viales explicaron que debido a que ellos no encontraron nada en el lugar y como no les consta en lo absoluto, no podrían aparecer como respondientes en la carpeta de investigación.