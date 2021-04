"Embestida no es por Cassez; es por Pío, Felipa, Bartlett y vacunas"

El periodista refirió que el ataque de la mañanera en Palacio Nacional es "para no dar a la sociedad una explicación sobre una vacuna no aplicada".

"Revive un caso de hace 16 años del que no me di cuenta y por el que desde entonces me disculpé públicamente", agregó Carlos Loret de Mola.

En su conferencia de este miércoles, López Obrador exhibió cómo en 2005, en el programa de Loret de Mola se transmitió el "telemontaje" de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta, acusados de secuestro.

Jenaro Villamil, presidente del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, por instrucciones del presidente López Obrador, explicó en qué consisten "los montajes" o "noticias fabricadas" en medios de comunicación.

"Es un engaño abierto y crudo a los mexicanos y desgraciadamente dejó escuela", dijo Villamil y acusó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, de crear montajes como el de Cassez.

Asimismo, Jenaro Villamil denunció el montaje del supuesto rescate de la niña Frida Sofía, en el que participaron los medios en el sismo de 2017. Acusó que Carlos Loret de Mola y Denise Maerker "le echaron la culpa a la Secretaría de Marina", además que no pidieron perdón.

Por su lado Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y exministra de la Corte que revisó el proceso de Cassez, explica cómo se llevó el caso de la francesa, en el que el parte policiaco tuvo que ser alterado muchas ocasiones.

Sánchez Cordero refirió que ella como ministra de la Corte propuso su libertad inmediata y no reponer el procedimiento.

Luego de señalar una "relación perversa", el presidente López Obrador declaró que en su gobierno "jamás" van a llevar a cabo un montaje.

"Se dejaba en estado de indefensión al pueblo, se podía manipular con absoluta libertad, ya se está viviendo un nuevo tiempo ya son distintas las relaciones que se dan con los medios de muchos respeto, se garantizan las libertades no hay censura, no hay represión, no se persigue a opositores, pero ya no se da esta relación perversa, esto que vimos pues es una vinculación estrecha con el poder: un medio de comunicación y el señor García Luna, que después llega a ser secretario de Seguridad y ahora está detenido y encarcelado por vínculos de la delincuencia organizada.

"El otro caso de la niña Paulette lo mismo. Es poder político y medios de comunicación. Nosotros nunca jamás vamos a llevar a cabo estas prácticas, jamás", declaró López Obrador.

El Presidente puntualizó que Televisa permitió transmitir "los montajes de Carlos Loret de Mola" en el caso de Florence Cassez.

Refirió que si Azucena Pimental, exproductora del noticiario y actual empleada de Comunicación Social de Presidencia, tiene algo que ver con el caso de Cassez-Vallarta, "no puede trabajar con nosotros".