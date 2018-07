Embarazadas sufren padecimientos en Nuevo Laredo

De cada 10 consultas de control prenatal que se llegan a atender en la Unidad de Salud "Américo Villarreal", al menos 3 adolescentes son detectadas con problemas preeclampsia y eclampsia así como diabetes gestacional.

Problema de salud que también llega afectar a las mujeres que tienen hijos después de los 40 años desarrollan estos padecimientos, declaró el doctor Gregorio Jesús Ortegón Martínez, médico de esta unidad y de urgencias de la Clínica de Especialidades.

"Estos son de los padecimiento que nosotros como médicos de la consulta externa de aquí de las unidades de salud se nos capacita en estas patologías para estar a la vanguardia de estas enfermedades que se pueden llegar a presentar entre las menores de edad y mujeres más añosas", expresó el galeno.

La vulnerabilidad, dijo que se encuentra en estos dos extremos de la vida, pacientes que pueden llegar a presentar este tipo de complicaciones durante su embarazo: " Es importante que las jovencitas eviten embarazos no deseados a temprana edad o mayores de edad, precisamente por las complicaciones que presentan estas patologías, por lo que aquí en la Secretaría de Salud tenemos que todas las menores de edad de 19 años embarazadas, y que acuden por primera vez tenemos que referirlas a un primer nivel para que las atiendan, y lleven su control prenatal y parto por estas causas".

Señaló que una de las complicaciones que se presentan en estas jóvenes son los abortos, ya que muchas veces por la estructura ósea de estas menores y que no están desarrolladas de su organismo.

"Otros de los factores es la talla, es decir que son muy bajitas, el aumento de peso, por lo que tenemos que fijar la preeclampsia que antecede a una eclampsia que ya son por complicaciones de una presión alta, por lo que frecuentemente se les canaliza a los exámenes para monitorear su salud y el desarrollo del embarazo", expresó.

En el caso de las mujeres mayores de 40 años, se analiza dentro de su expediente los antecedentes familiares de aborto, de preeclampsia, de diabetes gestacional, o con diabetes y obesidad, para poder canalizarlas al primer nivel y evitar complicaciones entre este rubro de féminas.

Destacó que en ambos casos, se tienen partos prematuros, no llegan a su término y terminan en cesárea, sobre todo entre las jovencitas, ya que estas menores no acuden al control prenatal desde que se sabe embarazada, lo hacen entre el 5 y sexto mes, ya que en casa no saben que están embarazadas.