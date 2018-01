Elude Egidio Torre declarar sus bienes

Cd. Victoria, Tam.

En medio de las irregularidades que la Contraloría del Estado y la Auditoría Superior del Estado (ASE) han venido encontrando en las cuentas públicas de la administración del exgobernador Egidio Torre Cantú, se conoció que el año pasado fue citado por el contralor Mario Soria Landero para presentar su declaración patrimonial.

“Yo en lo particular lo requerí para que me hiciera saber si presentó su declaración patrimonial, porque no la encontraron por ningún lado; obviamente el señor no se presentó”, declaró ayer el contralor.

La ASE y la Contraloría encontrarían irregularidades por hasta 5 mil millones de pesos en el último año de la administración de Torre Cantú, las cuales siguen pendientes por solventar.

“El trabajo de las cuentas públicas las trae directamente Jorge Espino Ascanio, que es el Auditor Superior del Estado; hay 40 municipios que no fueron aprobadas sus cuentas en el Congreso del Estado, entonces el Auditor va a determinar el siguiente paso a seguir, pero con toda seguridad son observaciones que van a tener que aclarar los municipios”, dijo Soria Landero.

El contralor indicó que tanto en el caso del exmandatario estatal como de los municipios y organismos autónomos que recibieron observaciones por parte de la Auditoría, estos deberán de ir agotando instancias para determinar si son merecedores de una sanción administrativa o penal.

Egidio Torre no cuenta aún con una investigación por parte de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, sin embargo puede ser merecedor de un llamamiento, un apercibimiento, e incluso de una inhabilitación para ocupar cargo público por no haber presentado a tiempo su declaración patrimonial.

“Del anterior gobierno sí hemos detectado muchas cosas, trabajamos en coordinación con el Auditor Superior y todo se le ha entregado a él, ha habido observaciones en prácticamente todo el estado”, finalizó Soria Landero.





... Y más pendientes

>El exgobernador de Tamaulipas habría participado junto con los también exgobernadores César Duarte Jáquez y Javier Duarte de Ochoa, de Chihuahua y Veracruz respectivamente, en una triangulación de recursos con fines electoreros vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) operado en 2016 por el entonces dirigente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones Rivera.

>Además durante las administraciones de Torre Cantú y Eugenio Hernández Flores fueron desviados 150 millones de pesos de los fondos de ahorro para el retiro de los trabajadores del Estado en contratos de inversión con Protego Casa de Bolsa, con pérdidas de más de 39 millones de pesos.









”Del anterior gobierno sí hemos detectado muchas cosas, trabajamos en coordinación con el Auditor Superior y todo se le ha entregado a él”. Mario Soria Landero, contralor del Estado